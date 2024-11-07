شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يعود لقائمة بيراميدز لمواجهة إنبي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة إنبي في الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على انبي في الثامنة من مساء الجمعة على استاد بتروسبورت في إطار الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وشهدت القائمة عودة رمضان صبحي بعد غيابه عن مباراة الجولة الأولى بالدورى.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - محمود دونجا - مهند لاشين - - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: مروان حمدي - فيستون ماييلي - يوسف أوباما