شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة ..زد ينشط هجومياًَ والأهلي يحافظ على التقدم بهدف طاهر..صور والان مع تفاصيل الخبر

بعد مرور 30 دقيقة من مباراة الاهلي وزد المُقامة حالياً بإستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز "دورى NILE" مازالت النتيحة تُشير إلى تقدم الأهلي بهدف.

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ بدايته إلى أن تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11 من جملة رائعة بين طاهر ومحمد طاهر حيث مرر عمر كمال إلى طاهر الذي أودع الكرة في الشباك.

واصل الأهلي الضغط بعد تسجيل الهدف الأول مع محاولات متباعدة من زد لإدراك التعادل ونال حمدي علاء لاعب زد بطاقة صفراء للخشونة، ونشط أداء زد بشكل واضح وتعرض مصطفى العش لإصابة غادر على أثرها أرض الملعب .

يضم تشكيل الأهلي ، كلاً من :

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، عمر كمال ، رامي ربيعة ، يحيى عطية الله.

خط الوسط .. مروان عطية ، أحمد نبيل "كوكا" ، حسين الشحات ، إمام عاشور ، طاهر محمد .

الهجوم .. وسام أبو على.

بينما يضم تشكيل زد كلاً من :

حراسة المرمى .. علي لطفي.

خط الدفاع .. علي جمال ، مصطفى العش ، محمد إسماعيل ، سامح إبراهيم.

خط الوسط .. أحمد الصغيري ، حمدي علاء ، عبد الرحمن البانوبي ، مصطفى زيكو.

الهجوم .. مصطفى سعد "ميسى" ، ليوناردو كاموني.



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فريق الاهلي قبل مواجهة زد



فريق الاهلي قبل مواجهة زد



مباراة الاهلي وزد في الدوري العام



مباراة الاهلي وزد في الدوري العام



مباراة الاهلي وزد في الدوري العام



وسام ابو علي يحاول اللاحق بالكرة



الاهلى وزد



الجهاز الفني ولاعيبين نادي زد قبل بداية اللقاء



جماهير الاهلي



صراع ع الكرة بين لاعيبي الاهلي وزد



صراع ع الكرة بين لاعيبي الاهلي وزد



صراع ع الكرة بين لاعيبي الاهلي وزد



صورة جماعية لفريق الاهلي