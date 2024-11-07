شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يضغط بعد تسجيل الهدف الأول ضد زد في الدوري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 15 دقيقة من مباراة الاهلى وزد المُقامة حالياً بإستاد المقاولون العرب في الجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء منذ بدايته إلى أن تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 11 من جملة رائعة عن طريق طاهر محمد طاهر من عرضية أرضية متقنة عبر عمر كمال.

وواصل الأهلي الضغط بعد تسجيل الهدف الأول مع محاولات متباعدة من زد لإدراك التعادل ونال حمدي علاء لاعب زد بطاقة صفراء للخشونة.

ويخوض الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد الشناوي.

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، عمر كمال ، رامي ربيعة ، يحيى عطية الله.

خط الوسط .. مروان عطية ، أحمد نبيل "كوكا" ، حسين الشحات ، إمام عاشور ، طاهر محمد .

الهجوم .. وسام أبو على.

بينما يأتي تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى يضم كل من :

حراسة المرمى .. علي لطفي.

خط الدفاع .. علي جمال ، مصطفى العش ، محمد إسماعيل ، سامح إبراهيم.

خط الوسط .. أحمد الصغيري ، حمدي علاء ، عبد الرحمن البانوبي ، مصطفى زيكو.

الهجوم .. مصطفى سعد "ميسى" ، ليوناردو كاموني.

فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي



فريق الاهلي قبل مواجهة زد



فريق الاهلي قبل مواجهة زد



مباراة الاهلي وزد في الدوري العام



مباراة الاهلي وزد في الدوري العام



مباراة الاهلي وزد في الدوري العام



وسام ابو علي يحاول اللاحق بالكرة



الاهلى وزد



الجهاز الفني ولاعيبين نادي زد قبل بداية اللقاء



جماهير الاهلي



صراع ع الكرة بين لاعيبي الاهلي وزد



صراع ع الكرة بين لاعيبي الاهلي وزد



صراع ع الكرة بين لاعيبي الاهلي وزد



صورة جماعية لفريق الاهلي