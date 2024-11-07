شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد طاهر يتقدم لصالح الأهلى بمرمى زد في الدقيقة 11.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تقدم طاهر محمد طاهر بالهدف الأول لفريق الاهلى بمرمى زد في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول بالمباراة التي تجمعهم حاليا على ستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويخوض فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. محمد الشناوي.

خط الدفاع .. خالد عبد الفتاح ، عمر كمال ، رامي ربيعة ، يحيى عطية الله.

خط الوسط .. مروان عطية ، أحمد نبيل "كوكا" ، حسين الشحات ، إمام عاشور ، طاهر محمد .

الهجوم .. وسام أبو على.

بينما يأتي تشكيل فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى يضم كل من :

حراسة المرمى .. علي لطفي.

خط الدفاع .. علي جمال ، مصطفى العش ، محمد إسماعيل ، سامح إبراهيم.

خط الوسط .. أحمد الصغيري ، حمدي علاء ، عبد الرحمن البانوبي ، مصطفى زيكو.

الهجوم .. مصطفى سعد "ميسى" ، ليوناردو كاموني.



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي (2)



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي (3)



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي (4)



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي (5)



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي (6)



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي (7)



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي (8)



فرحة طاهر محمد طاهر بالهدف الاولي (9)



فريق الاهلي قبل مواجهة زد (1)



فريق الاهلي قبل مواجهة زد (2)



مباراة الاهلي وزد في الدوري العام (1)



مباراة الاهلي وزد في الدوري العام (2)



مباراة الاهلي وزد في الدوري العام (3)



وسام ابو علي يحاول اللاحق بالكرة



الاهلى وزد



الجهاز الفني ولاعيبين نادي زد قبل بداية اللقاء



جماهير الاهلي



صراع ع الكرة بين لاعيبي الاهلي وزد (1)



صراع ع الكرة بين لاعيبي الاهلي وزد (2)



صراع ع الكرة بين لاعيبي الاهلي وزد (3)



صورة جماعية لفريق الاهلي



فرحة طاهر بالهدف الاول