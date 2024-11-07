شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف فوز الاتحاد السكندري على حرس الحدود 1-0 في دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الاتحاد السكندري فوزا مثيرا على حرس الحدود، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة دوري Nile.

جاء الهدف في الدقيقة 51، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد عن طريق كريم الديب على رأس فادي فريد الذي سدد كرة داخل الشباك.

بهذه النتيجة، يتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدورى بالعلامة الكاملة من مباراتين وبرصيد 6 نقاط، بعد الفوز اليوم على الحرس، والفوز على فاركو في الجولة الأولى بهدف دون رد أيضا، بينما بقى رصيد حرس الحدود بدون نقاط في قاع الدوري بعد هزيمتين.

وضم تشكيل فريق الاتحاد السكندري كلا من المهدي سليمان، عبد الله بكري، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، مروان داوود، هشام عادل، كريم الديب، مورو ساليفو، فادي فريد، بنجامين بواتينج، إيمانويل ايياه.