شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يصل الإسماعيلية استعدادا لبطولة شمال أفريقيا.. وشيحة في استقباله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 إلى الإسماعيلي، لبدء معسكر الإعداد لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، والتي تستضيفها محافظة الإسماعيلية في الفترة من 12 إلى 26 نوفمبر 2024.

وكان في استقبال المنتخب محمد شيحة المنسق العام للبطولة، وحظى شباب الفراعنة باستقبال حافل لدى وصول المدينة، وفندق الإقامة، وكانت الورود حاضرة في استقبال اللاعبين والجهاز الفني.

يذكر أن محمد شيحة الذى تم تكليفه منسقا عاما لبطولة شمال إفريقيا، شغل من قبل منصب نائب رئيس الإسماعيلي سابقا، وعمل منسقا عاما للعديد من البطولات منها بطولة الأمم الأفريقية للكبار وتحت 23 سنة، واحتضنتهما مصر في السنوات الماضية.

ومؤخرا كان محمد شيحة رئيس المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة بالإسماعيلية، والتي شارك فيها منتخب الشباب تحت قيادة محمود جابر في مطلع العام الماضي.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت في مصر وحقق منتخب السنغال لقبها، وتوجت مصر بلقب أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: روجيريو ميكالي المدير الفني وريكاردو المدرب العام وعلاء عبده مساعد المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء، وخالد سرحان مدرب الحراس"، والدكتور هاجد العنتبلى طبيب المنتخب، والدكتور صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي، وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين، وخالد خفاجة أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات.



منتخب الشباب يصل الإسماعيلية



منتخب الشباب يصل الإسماعيلية



منتخب الشباب يصل الإسماعيلية



منتخب الشباب يصل الإسماعيلية



منتخب الشباب يصل الإسماعيلية



منتخب الشباب يصل الإسماعيلية