شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني بعد الفوز على غزل المحلة: نلعب مباريات كؤوس وهدفنا الفوز والان مع تفاصيل الخبر

علق عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش على الفوز على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين قبل قليل على ستاد غزل المحلة بالجولة الثانية من الدوري.

وقال عبد الحميد بسيوني في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: الحمدلله ثلاث نقاط غالية من فريق كبير مثل غزل المحلة، تقدمنا في النتيجة وغزل المحلة كان قريباً منا وهذا يبرز صعوبة اللقاء، نلعب مباريات كؤوس وليس دوري، قمت بتغييرات أمامية لدعم الهجوم لأن الفوز كان هدفنا.

أضاف: في لقاء المصري تعرضنا لطرد لاعب مهم في الدقيقة 20 وقدمنا مباراة قوية رغم ضغط المصري، والنقص العددي أمام الفرق الكبيرة يصعب مهمتنا.

واختتم: أهنئ اللاعبين ونغلق مباراة اليوم ونفكر في اللقاء القادم لأنها مباريات كؤوس.