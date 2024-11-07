شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الديب رجل مباراة الاتحاد السكندري ضد حرس الحدود في دوري Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل كريم الديب، لاعب الاتحاد السكندري على جائزة رجل مباراة فريقه ضد حرس الحدود، والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة دوري Nile.

كريم الديب صنع هدف المباراة الوحيد الذى سجله فادي فريد، وقدم أداء مميزا في اللقاء، مساهما في صعود فريقه لقمة الدوري.

جاء الهدف في الدقيقة 51، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد عن طريق كريم الديب على رأس فادي فريد الذي سدد كرة داخل الشباك.

بهذه النتيجة، يتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدورى بالعلامة الكاملة من مباراتين وبرصيد 6 نقاط، بعد الفوز اليوم على الحرس، والفوز على فاركو في الجولة الأولى بهدف دون رد أيضا، بينما بقى رصيد حرس الحدود بدون نقاط في قاع الدوري بعد هزيمتين.