شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل زد لمواجهة الأهلي في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعلن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد تشكيل الفريق لمباراة الأهلي المقرر لها الثامنة من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الجبل الأخضر في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

ويضم تشكيل زد ، كلاً من : علي لطفي وعلي جمال ومصطفى العش ومحمد إسماعيل وسامح إبراهيم وأحمد الصغيري وحمدي علاء وعبد الرحمن البانوبي ومصطفى زيكو ومصطفى سعد وليوناردو كاموني.

ويخوض مجدى عبد العاطى تحديا جديدا عندما يواجه الأهلى، حيث تعد مباراة اليوم هي الخامسة لمجدى عبد العاطى أمام الأهلى، حيث سبق أن واجه المارد الأحمر في 4 مواجهات 3 أندية مختلفة وخسرها جميعا، وسجل لاعبوه 3 أهداف واستقبلت شباكهم 12 هدفا، جاءت الأولى مع أسوان وخسرها 5/ 1، والثانية مع فاركو وخسرها 4/ 1، ومباراتين مع زد وخسرهما 1 /0 و2 /1 الموسم الماضى.