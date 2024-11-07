شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهزم حرس الحدود ويتصدر ترتيب الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره حرس الحدود، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة دوري Nile.

جاء الهدف في الدقيقة 51، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الاتحاد عن طريق كريم الديب على رأس فادي فريد الذي سدد الكرة داخل الشباك.

بهذه النتيجة، يتصدر فريق الاتحاد جدول ترتيب الدورى بالعلامة الكاملة من مباراتين وبرصيد 6 نقاط، بعد الفوز اليوم على الحرس، والفوز على فاركو في الجولة الأولى بهدف دون رد أيضا، بينما بقى رصيد حرس الحدود بدون نقاط في قاع الدوري بعد هزيمتين.

وضم تشكيل فريق الاتحاد السكندري كلا من المهدي سليمان، عبد الله بكري، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، مروان داوود، هشام عادل، كريم الديب، مورو ساليفو، فادي فريد، بنجامين بواتينج، إيمانويل ايياه.

على الجانب الآخر جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي: "حراسة المرمى: محمود الزنفلي، والدفاع: محمود أوكا - إسلام أبو سليمة - محمد الدغيمي - محمد مصطفى، والوسط: محمد أشرف روقا - إيزي إيميكا - كواسي إسوو، الهجوم: تريسور - محمود ممدوح - فوزي الحناوي".