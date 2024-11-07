شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكلف محمد شيحة منسقاً عاماً لبطولة شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تكليف محمد شيحة بتولي منصب المنسق العام لبطولة شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، والتي تستضيفها محافظة الإسماعيلية في الفترة من 12 إلى 26 نوفمبر 2024.

جاء هذا التكليف في خطوة من الاتحاد المصري لضمان نجاح تنظيم البطولة، وتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لاستضافة المنتخبات المشاركة.

يتولى المنسق العام محمد شيحة مسؤولية الإشراف العام على كافة جوانب البطولة، وتنسيق العمل بين مختلف الجهات المعنية، وضمان سير البطولة وفقاً للخطة الموضوعة.

وتعتبر بطولة شمال أفريقيا لكرة القدم من أهم البطولات القارية التي تهدف إلى تطوير الناشئين واكتشاف المواهب الشابة، وتعتبر فرصة مهمة للمنتخبات المشاركة للاحتكاك بمنتخبات أخرى من المنطقة.

ويتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، وأن تساهم في اكتشاف مواهب جديدة ستمثل مستقبل كرة القدم في المنطقة.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت في مصر وحقق منتخب السنغال لقبها، وتوجت مصر بلقب أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: روجيريو ميكالي المدير الفني وريكاردو المدرب العام وعلاء عبده مساعد المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء، وخالد سرحان مدرب الحراس"، والدكتور هاجد العنتبلى طبيب المنتخب، والدكتور صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي، وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين، وخالد خفاجة أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات.

وأقام ميكالي معسكره الأخير بحثا عن اختيار افضل اللاعبين لبناء جيل قوي يكون على قدر التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل وهى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.