شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، إقامة مباراة القمة بين الاهلي والزمالك المؤجلة من الجولة الثالثة بدوري المحترفين ، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي .

موعد مباراة الاهلي والزمالك في دوري المحترفين لكرة اليد

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد ، يوم 17 نوفمبر الجاري لاقامة مباراة الاهلي والزمالك في استاد القاهرة .

صالة حسن مصطفي تعتذر عن قمة اليد

واعتذرت صالة حسن مصطفي عن عدم استضافة مباراة القمة لانشغال الصالة خلال هذه الفترة ، مما تسبب نقل المباراة الي الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي .

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر الجارى فى ظل ارتباط الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مواعيد مؤجلات الاهلي والزمالك في الدوري

حدد مسئولو لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 29 نوفمبر الجارى موعدا لإقامة مؤجلتى الأهلى أمام أصحاب الجياد والزمالك مع طلائع الجيش فى ثامن جولات دورى محترفى اليد، بسبب تواجد القطبين فى المغرب وقتها للمشاركة فى بطولة أفريقيا للأندية التى اقيمت فى الفترة من 10 حتى 19 أكتوبر الماضى.