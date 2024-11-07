شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد موعد مباراة بيراميدز وساجرادا بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، موعد مباراة بيراميدز وساجرادا الأنجولي في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن تقام المباراة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري في السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي.

وتضم المجموعة الرابعة بدوري الأبطال أندية الترجي التونسي وبيراميدز. وديجوليبا المالي ، وساجرادا الأنجولي.

في إطار مختلف توصل مسئولو نادى بيراميدز لاتفاق مع رمضان صبحى، جناح الفريق من أجل تجديد تعاقده مع النادى السماوى لمدة 4 سنوات مقبلة، بعدما كان من المقرر أن ينتهى تعاقد اللاعب مع ناديه فى نهاية موسم 2025.

واتفق رمضان صبحى مع إدارة بيراميدز على تجديد تعاقده لمدة 4 سنوات مقبلة، ليقطع بذلك الطريق على نادى الزمالك الذى أبدى أكثر من مرة رغبته فى ضم اللاعب.

رمضان صبحى شارك مع بيراميدز طوال مسيرته فى 131 مباراة، سجل خلالها 34 هدفا، وصنع 24.