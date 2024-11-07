شكرا لقرائتكم خبر عن حمد إبراهيم يعقد جلسات تخصصية مع لاعبى الإسماعيلى استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

حرص حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، على عقد جلسات تخصصية للاعبى الدراويش استعدادا لمواجهة سيراميكا على استاد المقاولون العرب، في إطار منافسات الجولة الثانية من دورى nile، المقرر لها السبت.

وعقد حمد إبراهيم عدة جلسات مع المدافعين قبل مواجهة سيراميكا، والتي كانت أبرزها مع عبد الكريم مصطفى الذى أثنى على أدائه وطالبهم بالمزيد ومنحه بعض التعليمات الفنية من أجل تطوير أدائه خاصة في الكرات العرضية التي يرسلها، كما طالبهم بالتكملة الهجومية مع سرعة الارتداد.

وكما حذر الثلاثى عماد حمدى ومحمد عمار ومحمد نصر من خطورة مهاجمى سيراميكا وطالبهم بغلق كل المساحات امامهم ومنعهم من الوصول لأحمد عادل عبد المنعم، وأكد لهم أن المباراة ستحتاج لأعلى درجات التركيز من أجل الخروج بالثلاث نقاط.

وقرر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، دخول الفريق معسكر مغلق غدا الجمعة، لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين وتحفيظهم خطة إيقاف خطورة سيراميكا وتحقيق الفوز الأول وحصد النقاط الثلاثة بعدما ظهر الفريق بشكل جيد أمام غزل المحلة في الجولة الأولى.