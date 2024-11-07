شكرا لقرائتكم خبر عن 12 قسط ..سامسون يتنازل عن 700 ألف دولار من مستحقاته للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

فسخ مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عقد البنينى سامسون أكينولا لاعب الفريق، بالتراضى خلال الساعات الماضية، وذلك بعد الاتفاق والتراضى بين الطرفين.

وشهدت المفاوضات بين سامسون وحسين السيد وعمرو أدهم عضوا المجلس الاتفاق مع اللاعب على التنازل عن 700 ألف دولار، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقى على 12 شهر، بقيمة 50 ألف دولار شهريا، يساهم فى سدادها حسين السيد عضو مجلس ادارة الزمالك.

وجاءت رغبة مسئولي نادى الزمالك فى التخلص من البنينى سامسون بسبب راتبه الكبير المرهق، فى الوقت الذى لم يقدم فيه الإفادة الفنية المطلوبة للقلعة البيضاء، وعدم تقديمه المستوى الذى يلبى طموح الجماهير أو أوراق اعتماده للجهاز الفني بقيادة جوميز.

سامسون انضم للزمالك فى عام 2022، ومنذ الانضمام للفريق شارك مع الزمالك فى 37 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدف لزملائه، بإجمالى 1235 دقيقة.

وتوج سامسون مع الزمالك ببطولة واحدة وهى الكونفدرالية 2023-2024، ولم يشارك سامسون مع الزمالك خلال الموسم فى أى مباراة، وخلال الموسم الماضى شارك فى 19 مباراة سجل خلالها 3 أهداف