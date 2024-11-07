شكرا لقرائتكم خبر عن وجيه أحمد على رأس المرشحين لتسيير لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

دخل وجيه أحمد الحكم الدولي السابق دائرة المرشحين لتسيير لجنة الحكام الرئيسية ، بعد نية مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام توجيه الشكر للجنة الحالية بعد الأزمات التي شهدها التحكيم مؤخراً.

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة ، إسناد رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة إلى وجيه أحمد لحين انتخاب مجلس إدارة جديد لاتحاد الكرة في 10 ديسمبر المقبل.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا عاصفا ظهر اليوم الخميس، في مقر الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها ملف التحكيم الذى يواجه انتقادات كبيرة في بداية هذا الموسم.

وأرسل الأهلي خطابًا السبت الماضي للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يمتلك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة وأكد الأهلي ، أن الأمر نفسه الذي تم مناقشته فى الاجتماع الذي جرى مع الأندية فى 18 سبتمبر الماضي.