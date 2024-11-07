شكرا لقرائتكم خبر عن "لولو" لاعبة الأهلي تنشر صورة لها أمام الأهرامات بتشيرت فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت اللاعبة الفلسطينية احلام نصر "لولو" لاعبة وسط النادي الأهلي، صورة لها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، وهي أمام الأهرامات مرتدية قميص فلسطين ، قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز للكرة النسائية.

ويواجه فريق الأهلي للكرة النسائية ، نظيره الاتحاد السكندري، يوم الجمعة المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة، من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية.

في سياق متصل استقر الجهاز الفني للمنتخب الفلسطيني لكرة القدم النسائية بقيادة الكابتن ناصر دحبور، على استدعاء ثلاثي النادي الأهلي أحلام نصر ونادين محمد وسارة كرد، من أجل خوض مباراتين وديتين مع نظيره السعودي في قطر نهاية الشهر الجاري خلال فترة التوقف الدولي.