شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس سموحة عن طريق الحدود قبل مواجهة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، نظيره سموحة بالفيديو قبل المواجهة التى تجمع الفريقين غدا بالجولة الثانية من بطولة الدورى باستاد الاسكندرية.

و شاهد جوميز مباراة سموحة الماضية أمام حرس الحدود بالجولة الأولى من بطولة الدورى، والتي انتهت بفوز لأبناء سموحة بثلاثية مقابل هدف.

ويأتى الحصول على مباريات الفريق المنافس ودراستها من أجل دراسة سموحة بشكل كامل والوقوف على نقاط القوة والضعف، وكيفية استغلال نقاط الضعف، والعمل على إيقاف عناصر القوة، ورسم خطة المواجهة.

ويدخل الزمالك معسكر مغلق اليوم ، بالإسكندرية استعدادا للمباراة، عقب أن يخوض الفريق تدريباته الجماعية اليوم بمقر النادى بميت عقبة