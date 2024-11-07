شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: معلول مابينزلش الملعب.. وهذا موقف مفاوضات الاتفاق السعودى مع جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير، سر غضب التونسى على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، مشيرا إلى أن اللاعب التونسى فى حالة غضب منذ تصريحات مسئولى النادى عن رحيله.

وقال أحمد شوبير، فى تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "منذ تصريح مسئولى الأهلى عن معلول، واللاعب مابينزلش الملعب، فى الأول كان بينزل ويجرى، لكن دلوقتى مش موجود فى الملعب"، وتابع: "المسئولون حاولوا يوضحوا ويشرحوا للاعب، بكل الطرق، لكنه يشعر بحساسية شديدة بسبب ما أعطاه للنادي الأهلي ومن كتر انتمائه وحبه للنادي والكل بيعذره".

وعن حقيقة مفاوضات نادي الاتفاق السعودي مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك، لخلافة الإنجليزي ستيفين جيرارد حال إقالته قال شوبير تواصلنا مع نادي الاتفاق بشأن التقارير المتداولة حول ترشيح البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك لقيادة الفريق، وكان رد النادي أن ستيفين جيرارد لم تتم إقالته حتى الآن.

وتابع: هناك مدربين ترددت أسماؤهم منهم جوميز خاصة بعد تجربته الناجحة في السعودية مع التعاون، وهناك تفضيل للثنائي جوميز ومواطنه بيدرو إيمانويل لتدريب الاتفاق.