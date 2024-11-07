شكرا لقرائتكم خبر عن زد راحة 48 ساعة عقب مواجهة الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يحصل فريق زد على راحة سلبية لمدة 48 ساعة عقب انتهاء مباراته أمام زد مساء اليوم أمام الأهلى ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى، قبل أن يستأنف تدريباته خلال توقف المسابقة لظروف الأجندة الدولية.

ويبدأ فريق زد بعد فترة الراحة القصيرة فى التحضير لاستكمال منافسات الدورى، والتى يستهلها بمواجهة مودرن سبورت فى الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية.

ويلتقى اليوم الأهلى مع زد فى إطار مباريات الأسبوع الثانى للدورى الممتاز لكرة القدم، تبدأ المباراة فى تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد المقاولين العرب.

اللقاء هو الخامس بين الفريقين فى تاريخ المسابقة، سبق للنادى الأهلى أن التقى مع نادى زد باسمه القديم إف سي مصر FC Masr، بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية، ثم يعود الموسم الماضي للدوري الممتاز.

المباراة الأولى في تاريخ الفريقين أقيمت يوم 5 يناير 2020 وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرزها جونيور أجايي هدف وهدفين لمروان محسن، وآخر مباراة أقيمت يوم 11 أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز محمود كهربا وأحمد عبد القادر هدفي الأهلي.

وانتهت المواجهات الأربعة بين الفريقين بفوز الأهلي، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين، محمود كهربا ومروان محسن برصيد هدفين لكل منهما.