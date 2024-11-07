شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود ناجى قبل مواجهة زد الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة زد والأهلى المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس باستاد المقاولون فى إطار الجولة الثانية من دورى nile، إلى الحكم محمود ناجى.

ويعاون محمود ناجى كل من أحمد توفيق طلب وهانى خيرى مساعدين، محمد الغازى حكما رابعا، ومحمود البنا حكم لتقنية الفيديو ومحمود عبد السميع مساعد تقنية الفيديو.

أرقام الأهلى مع محمود ناجى

أدار محمود ناجى 7 مباريات للأهلى قبل مواجهة الليلة، فاز الأهلى خلالها فى 4 مواجهات وخسر مباراتين وتعادل فى لقاء.

المباراة الأولى جمعت الأهلى مع النصر وفاز الأهلى بخماسية نظيفة موسم 2017 / 2018، المواجهة الثانية كانت أمام المقاولون العرب موسم 2020 / 2021، وانتهت بفوز الأهلى 3/ 2، ثم أدار مباراة الأهلى مع الجونة والتى انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين فى كأس الرابطة العام الماضى، ثم أدار مباراة الأهلى ومصر المقاصة وانتهت بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد ثم أدار مباراة الأهلى وبيراميدز التى انتهت بخسارة المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد ثم أدار مباراة الأهلى وفاركو وفاز فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، وأخيرا أدار مباراة الأهلى ومودرن سبورت وانتهت بخسارة الأهلى بهدفين مقابل هدف.