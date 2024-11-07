شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يبحث خوض وديات خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على خوض أكثر من مباراة ودية خلال فترة التوقف الدولى الحالية، من أجل تجهيز اللاعبين البدلاء الذين لم يشاركوا فى مباراتى فاركو وحرس الحدود، من أجل إكسابهم حساسية المباريات وتجهيزهم فنيا وبدنيا بشكل جيد تحسبا للاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

ويرغب الجهاز الفنى لفريق الاتحاد السكندرى فى تجهيز عدد من اللاعبين البدلاء مثل عبد الله بكرى ومحمد مغربى وأحمد الشيمى وعبد الرحمن خالد جبنة وعمرو جمعة وهشام عادل وإسلام سمير وأحمد أمن وفليبي ناسيمنتو.

فى سياق جديد، يحصل لاعبو الاتحاد السكندرى على راحة سلبية عدة أيام عقب انتهاء مباراتهم أمام حرس الحدود لمنح اللاعبين قسطا من الراحة، قبل أن يستأنف زعيم الثغر تحضيراته للموسم الجديد، ضمن برنامج التحضير الذي سيخوضه الفريق السكندري قبل عودة التحضيرات لاستكمال منافسات الموسم الجاري.