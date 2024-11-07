شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى يغيب عن زد أمام الأهلى الليلة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

استبعد الجهاز الفنى لفريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى، اللاعب عمار حمدى من قائمة الفريق التى ستواجه الأهلى مساء اليوم على استاد المقالون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى بسبب الإصابة.

واشتكى عمار حمدى من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية خلال مران الفريق الذى سبق مباراة الأهلى ليتم استبعاده من القائمة، وخضوعه لبرنامج تأهيلي خلال الفترة المقبلة.

ويلتقي اليوم الأهلي مع زد في إطار مباريات الأسبوع الثاني للدوري الممتاز لكرة القدم، تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً باستاد المقاولين العرب.

اللقاء هو الخامس بين الفريقين في تاريخ المسابقة، سبق للنادي الأهلي أن التقى مع نادي زد باسمه القديم إف سي مصر FC Masr ، بعد صعوده للدوري الممتاز المرة الأولى في تاريخه موسم 2019-2020، قبل أن يهبط مرة أخرى للدرجة الثانية، ثم يعود الموسم الماضي للدوري الممتاز.

المباراة الأولى في تاريخ الفريقين أقيمت يوم 5 يناير 2020 وانتهت بفوز الأهلي 3-1، أحرزها جونيور أجايي هدف وهدفين لمروان محسن، وآخر مباراة أقيمت يوم 11 أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الأهلي 2-1، أحرز محمود كهربا وأحمد عبد القادر هدفي الأهلي.

وانتهت المواجهات الأربعة بين الفريقين بفوز الأهلي، أحرز لاعبو الأهلي تسعة أهداف وتلقت شباكه هدفين.

هداف الأهلي في لقاءات الفريقين محمود كهربا ومروان محسن برصيد هدفين لكل منهما.