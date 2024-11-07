شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم سامسون مع الزمالك بعد فسخ العقد بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية إعلان مسئولى نادى الزمالك فسخ التعقد مع البنينى سامسون أكينولا لاعب الفريق، وبعد الاتفاق على الرحيل عن الفريق وديا مع تقسيط مستحقاته لدى النادى.

سامسون انضم للزمالك فى عام 2022، ومنذ الانضمام للفريق شارك مع الزمالك فى 37 مباراة، سجل فيها 5 أهداف وصنع هدف لزملائه، بإجمالى 1235 دقيقة.

وتوج سامسون مع الزمالك ببطولة واحدة وهى الكونفدرالية 2023-2024، ولم يشارك سامسون مع الزمالك خلال الموسم فى أى مباراة، وخلال الموسم الماضى شارك فى 19 مباراة سجل خلالها 3 أهداف.

ونجح حسين السيد وعمرو أدهم عضوا مجلس إدارة النادي الأبيض في التوصل لاتفاق مع سامسون أكينيولا بشأن فسخ تعاقده بالتراضي والتوصل إلى اتفاق بشأن مستحقاته لدى النادي.

ووجه مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.