شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لسيراميكا فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

قرر حمد إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى دخول الفريق معسكرا مغلقا غدا الجمعة، استعدادا لمواجهة سيراميكا على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دورى nile.

ويسعى حمد إبراهيم لفرض مزيد من التركيز على اللاعبين وتحفيظهم خطة إيقاف خطورة سيراميكا وتحقيق الفوز الأول وحصد النقاط الثلاثة بعدما ظهر الفريق بشكل جيد أمام غزل المحلة فى الجولة الأولى.

ومن جانبه عقد على أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادى الإسماعيلى، جلسة مع لاعبى فريق الكرة الأول أشاد خلالها بأداء اللاعبين فى مباراة غزل المحلة، التى أقيمت السبت الماضى، على استاد الإسماعيلية، فى انطلاقة مسابقة الدورى الممتاز، وطالبهم بضرورة استكمال هذا الأداء خلال المباريات المقبلة.

وشدد رئيس قطاع الكرة بالنادى على أن ظاهرة إهدار الفرص التي ظهر عليها اللاعبون في مباراة غزل المحلة، غير مقلقة خاصة أن الفريق هدد مرمى الخصم كثيرا، مما يعني أنه كان أكثر شراسة، موضحا أن تلك الظاهرة ستنتهي بمزيد من التركيز في إنهاء الهجمات.