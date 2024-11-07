شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مرشحين على رئاسة اتحاد ألعاب القوى غدا والان مع تفاصيل الخبر

ساعات قليلة وتقام انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى، والتى تقام غدا الجمعة فى قاعة الاجتماعات بمبنى الاتحادات باستاد القاهرة، لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد فى دورة انتخابية جديدة.

وتشهد الانتخابات منافسة رباعية على منصب الرئيس، والذى يتنافس فيه كل من حاتم فودة، خالد عبد السلام، ماجد محمد السيد، ووليد عطا.

من ناحية أخرى يتنافس على عضوية الاتحاد 12 مرشحا، يتم اختيار 8 منهم وفقا للائحة الاتحاد، حيث يتنافس على العضوية كل من أحمد حمزة، مجدى عبد البديع، محمد أبو فندى، أمين شعبان، مجده عبد المحسن محمد بدرى ، فتحى محمد، راشد احمد ، سيد عواد، محمد رشاد، محمود أحمد هاشم، طارق طبانة.

وتضم الجمعية العمومية 69 هيئة لها حق الحضور والتصويت فى الانتخابات.

كانت اللجنة الأولمبية أصدرت خطابا رسميا يتضمن القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى، وتضمن الخطاب إعادة اسم الدكتور وليد عطا رئيس الاتحاد السابق إلى قائمة المرشحين على رئاسة الاتحاد، وذلك عقب حصوله على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بأحقيته في الترشح، وإلغاء قرار استبعاده من الانتخابات.