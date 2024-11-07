شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يواجه إنبى اليوم فى افتتاح الجولة السادسة من دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مسار في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، فريق إنبى في افتتاح منافسات الجولة السادسة من دورى الكرة النسائية لهذا الموسم.

ويدخل فريق مسار المباراة في المركز الثانى برصيد 12 نقطة من 4 مباريات فقط، خلف النادى الأهلى صاحب المركز الأول برصيج 15 نقطة، فيما يحتل فريق إنبى المركز السادس عشر بدون نقاط من 3 مواجهات خسرها جميعا.

ويمتلك فريق مسار أقوى هجوم في المسابقة بعدما سجل 25 هدفا ولم يستقبل أي هدف حتى الآن، بينما يمتلك إنبى أضعف هجوم، حيث لم يسجل أي هدف حتى الآن في الـ3 مواجهات التي لعبها واستقبل 7 أهداف.

وتستكمل مباريات الجولة السادسة أيام الجمعة والاثنين والثلاثاء كما يلى:

الجمعة 8 / 11

المقاولون العرب مع مودرن سبورت

المصرى مع وادى دجلة

الأهلى مع الاتحاد السكندرى

زد مع اتحاد بسيون

الثلاثاء 12 / 11

البنك الأهلى مع بيراميدز

الاثنين 18/ 11

بالم هيلز مع الجونة