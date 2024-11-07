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منتخب اليد يواجه اليابان وديا استعدادا لبطولة العالم

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 07 نوفمبر 2024 04:30 ص

يواجه منتخب كرة اليد بقيادة مديره الفنى الاسبانى خوان كارلوس باستور نظيره اليابانى فى ودية أولى اليوم بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر  الثامنة مساء ، استعدادا لبطولة العالم القادمة 2025 ، ومن المقرر أن تقام الودية الثانية السبت القادم على نفس الصالة .

أعلن الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد قائمة منتخب الفراعنة استعدادا لوديتي اليابان يومى 7,9 نوفمبر الجارى استعدادا لبطولة العالم .

وضمت القائمة كلا من . محمد على وعبد الرحمن حميد و محمد عصام الطيار و يحيى خالد و محسن رمضان و مهاب سعيد و محمد لاشين و محمد سند و أكرم يسرى و عماد محمد أوكا و أحمد هشام دودو و على زين و عبد الرحمن فيصل و محمد مجدى و سيف الدرع و أحمد خيرى و سيف هانى  و أحمد سامح و عمر شريف و أحمد عادل و محمد طارق و أحمد تعبان و خالد وليد و أحمد هشام سيسة و مازن رضا و بلال ابراهيم .

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة  بالدنمارك و كرواتيا و النرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا و الأرجنتين و البحرين .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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