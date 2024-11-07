الامارات | شرودر: مبخوت يقوم بأدوار جديدة مع النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، سعادته بالدور الكبير الذي يقوم به مهاجم الفريق علي مبخوت، منذ بداية الموسم، إضافة إلى مهامه الرئيسة في إحراز الأهداف، حيث يتصدر هدافي الفريق رفقة اللاعب المغربي عادل تاعرابت، حيث أحرز خمسة أهداف في سبع مباريات، مشيراً إلى أن مبخوت يقوم بأدوار دفاعية، وينزل إلى نصف الملعب لأول مرة، رغبة منه في تقديم المساعدة لزملائه لاعبي وسط الملعب، وهو لم يكن يفعل ذلك من قبل.

وتأتي هذه التصريحات بعد تعرض الهداف التاريخي للكرة الإماراتية علي مبخوت لانتقادات من الجمهور في مباراة الوحدة بالجولة السابعة من بطولة الدوري، بسبب إهداره فرصة سهلة، عندما كان المرمى خالياً، إلا أن مدرب الفريق أشاد باللاعب المميّز وبأهميته للفريق منذ انطلاق الموسم.

وتعادل النصر مع الوحدة في مباراة الجولة السابعة من دون أهداف، وكان النصر الأخطر على المرمى، حيث وقف تألق حارس الوحدة محمد الشامسي أمام مهاجمي النصر بقوة، ليخرج فريقه متعادلاً، وشهدت الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إضاعة علي مبخوت هدفاً محققاً والمرمى خالٍ، بعدما أغلق المدافع الوحداوي زاوية الرؤية أمام اللاعب.

وقال شرودر، لـ«الإمارات اليوم»: «علي مبخوت لاعب رائع يقوم بأدوار دفاعية لأول مرة، حيث لم يكن يقوم بها مع فريقه السابق الجزيرة، أو المنتخب، لكننا نبحث عن فريق متكامل، وهو سعيد بذلك، ويواصل العمل من أجل مساعدة زملائه، الكل يشاهد ذلك، وبالتأكيد خمسة أهداف في سبع مباريات أمر رائع لمهاجم هداف، ولا يوجد مهاجم لا يضيع فرصاً في كرة القدم».

وعن مباراة النصر والوحدة أضاف: «لعبنا أمام فريق مختلف، وبطريقة غير التي لعبنا بها أمام البطائح أو عجمان، والتي يتوجب فيها علينا اللعب بطريقة هجومية باستمرار، لكن لعبنا أمام الوحدة وهو من فرق المقدمة والصدارة، ونجحنا في تنظيم دفاعنا، وتقديم كرة قدم جميلة، ومباراة كبيرة، وكنا أقرب إلى الفوز. لن أقول إنني راضٍ عن النتيجة والأداء اللذين قدمهما اللاعبون، إذ نخوض مباراة أمام فريق قوي، وواحد من أفضل الفرق حالياً، وهو الوحدة».

وتابع: «خسرنا أمام الوصل والجزيرة وهما من الفرق التي تملك منظومة دفاعية وهجومية جيدة، وتكرر الأمر أمام الوحدة، لكننا كنا الأفضل والأكثر تنظيماً، وهو ما يدعو إلى التفاؤل بالفريق خلال الفترة المقبلة من عمر الدوري، وبأداء اللاعبين خلال المباريات».

ويعود العميد إلى مباريات الدوري بقمة جديدة تجمعه مع فريق الشارقة بملعبه يوم 22 نوفمبر الجاري عقب التوقف الدولي.

ألفريد شرودر:

. مبخوت لاعب رائع يقوم بأدوار دفاعية لأول مرة، حيث لم يكن يقوم بها مع فريقه السابق «الجزيرة».