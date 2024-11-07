شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: اتحاد الكرة سيصدر قرارات ضد المتسبب فى تسريب المكالمات الصوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تطورات جديدة بشأن الأزمة التي أثيرت حول الحكم محمد عادل، وتسريب المكالمات الصوتية بعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

وأكد علام خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر أن الاتحاد سيصدر قرارات حاسمة بشأن هذه القضية خلال الساعات القادمة، قائلاً: "سوف تكون هناك قرارات فى اجتماع اليوم بشان أزمة الحكام محمد عادل".

وأضاف علام أن الشكوى التي تقدم بها الحكم محمد عادل ستساهم في الكشف عن المتسبب في تسريب المكالمات الصوتية، مشددًا على أن الاتحاد المصري لكرة القدم ليس طرفًا في الخلاف بين شركة الفار ولجنة الحكام.

وكشف رئيس الاتحاد عن طلب من جانب رئيس النادي الأهلي بتعيين خبير أجنبي لإدارة لجنة الحكام، مؤكدًا أن الاتحاد سيعلن عن نتائج التحقيق في قضية التسريب الصوتي أمام الرأي العام.

وأشار علام إلى أن محمد فاروق تقدم باستقالة من رئاسة لجنة الحكام منذ أسبوع ثم تراجع عنها، لافتًا إلى أن الشئون القانونية للجنة الحكام ستكشف عن نتائج التحقيقات فى اجتماع اليوم، وعلى ضوء هذه النتائج سيتم اتخاذ القرارات المناسبة.

وشدد علام على أن جميع الحكام لم يتلقوا أي دعم من الأندية، مؤكدًا أن الاتحاد سيعقد اجتماعًا مع رابطة الأندية لتحديد رئيس لجنة الحكام الجديد.