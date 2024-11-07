شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوجه الشكر لـ سامسون بعد رحيله عن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

توصل مجلس إدارة نادي الزمالك لاتفاق مع البنيني سامسون اكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشأن فسخ تعاقده مع القلعة البيضاء بالتراضي.

ونجح حسين السيد وعمرو أدهم عضوا مجلس إدارة النادي الأبيض في التوصل لاتفاق مع سامسون أكينيولا بشأن فسخ تعاقده بالتراضي والتوصل إلى اتفاق بشأن مستحقاته لدى النادي.

ووجه مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء وتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة.