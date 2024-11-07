شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للناشئات يهزم الأردن 5-0 وديا والان مع تفاصيل الخبر

فاز منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما على نظيره الأردني بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة الودية الأولى التي خاضها المنتخبين مساء الأربعاء، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026.

سجل خماسية مصر كل من فاطمة الزهراء ثلاثية "هاتريك"، وكاميلا هشام هدفين، وشهدت المباراة حضور علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة.

والتقى منتخب مصر للناشئات تحت 17 عاما نظيره الأردني مساء الأربعاء في بروفة أولى ودية، استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم للسيدات 2026، حيث يخوض ناشئات الفراعنة مباراتين وديتين أمام ناشئات النشامى بالقاهرة يومى 6 و9 نوفمبر الجاري.

وتأتى المواجهتان الوديتان بين مصر والأردن ضمن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الاتحادين المصري لكرة القدم، ممثلًا في دينا الرفاعي عضو الاتحاد والمشرف العام على ملف الكرة النسائية، والاتحاد الأردني مطلع أبريل من عام 2022.

ويخوض المنتخب الوطني للناشئات وديتين ضمن سلسة وديات منتخبات سيدات مصر، مع منتخبات الأردن بمختلف فئاتها العمرية بعد خوض المنتخب الوطني المصري الأول، البطولة الدولية بعمان خلال شهر أبريل من عام 2022، وملاقاة المنتخب ذاته نظيره الأردني مرتين وديًا خلال شهر أكتوبر من عام 2023 بالقاهرة.

ووقّعت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرفة على الكرة النسائية، في أبريل من العام 2022 اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الأردني لكرة القدم لتبادل الخبرات وتطوير نشاط كرة القدم النسائية، بحضور سمر نصار الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم، وستيفاني النبر عضو مجلس إدارة الاتحاد الأردني ورئيس لجنة الكرة النسائية، ومجموعة من قيادات الاتحاد الأردني.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعتها الدكتورة دينا الرفاعي مع الجانب الأردني، تبادل الخبرات والدورات لتطوير المدربين والإداريين، وكذلك تبادل المعسكرات والمباريات الودية بين الاتحادين المصري والأردني في نطاق كرة القدم النسائية، والذي تحقق جزء كبير منه على مدار عامين.

ويعد البروتوكول الذي تم توقيعه بين الاتحاد المصري والأردني للتعاون في ملف الكرة النسائية، هو الأول من نوعه الذي يتم توقيعه في هذا الملف، والذي تتولى مسئولية الإشراف عليه الدكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس، والمشرف العام على ملف كرة القدم النسائية المصرية.