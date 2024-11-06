شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يتعادل مع تنزانيا سلبيا فى بروفة ودية قبل تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

تعادل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام تنزانيا، سلبيا في المباراة الودية التي جمعتهما، اليوم، الأربعاء، استعدادًا لخوض منافسات تصفيات شمال أفريقيا في الفترة من 12 إلى 25 نوفمبر المقبل والمؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وضم تشكيل المنتخب الوطني للشباب فى مباراة اليوم: حراسة المرمى: حازم جمال، والدفاع: محمد إبراهيم، عبدالله بوستانجي، معتز محمد ومحمود لبيب، وفي الوسط: كاباكا، محمد السيد وفارس خالد، والهجوم: حسام حسن، عمر خضر ومحمد زعلوك.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، محمد المنشاوي، محمد سمير، مهاب سامي، أحمد عابدين، زياد خالد، أحمد وحيد، مروان محمود، مهند محمد، محمد عبد الله، أحمد شرف وعمر فتحي عموري.

وتحتضن مدينة السويس مباريات التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، التي تم اسنادها من اتحاد شمال أفريقيا لمصر، فى الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر المقبل.

وكانت نسخة 2023 قد أقيمت في مصر وحقق منتخب السنغال لقبها، وتوجت مصر بلقب أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاما، أربع مرات من قبل آخرها عام 2013.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلا من: روجيريو ميكالي المدير الفني وريكاردو المدرب العام وعلاء عبده مساعد المدرب وموسيس مدرب الحراس وليونياردو مخطط الأحمال وجواو بيدرو محلل الأداء، وخالد سرحان مدرب الحراس"، والدكتور هاجد العنتبلى طبيب المنتخب، والدكتور صلاح عاشور استشاري التأهيل والعلاج الطبيعي، وعمرو سلمان وأحمد إيهاب إداريين، وخالد خفاجة أخصائي التدليك وعلاء سعيد مسئول المهمات.

وأقام ميكالي معسكره الأخير بحثا عن اختيار افضل اللاعبين لبناء جيل قوي يكون على قدر التحديات التى تنتظره بداية من التصفيات الأفريقية المقرر إقامتها اعتبارا من 8 نوفمبر المقبل وهى التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.