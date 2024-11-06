شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلى فى اجتماعه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

عقد مجلس إدارة النادي الأهلى اجتماعًا عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وخلال الجلسة ناقش المجلس المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والتي تم تقديمها خلال المدة القانونية طبقًا للائحة النظام الأساسي، تمهيدًا لعرضها على جدول أعمال الجمعية العمومية المقرر انعقادها يومي الخميس والجمعة الموافقين 28 و29 نوفمبر المقبل.

كذلك استعرض المجلس كافة الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية، وتوفير كافة التسهيلات للأعضاء، حتى تخرج بالصورة التي تليق بالنادي الأهلي وبمكانة أعضاء الجمعية العمومية.

كما اعتمد المجلس خلال الجلسة تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2023/2024، وكذلك تقرير الموازنة عن نفس العام المالي، ومشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2024/2025.