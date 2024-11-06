شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي على رأس المجموعة الأولى ببطولة العالم للكرة الطائرة رجال بالبرازيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي على رأس المجموعة الأولى ببطولة العالم للأندية للكرة الطائرة، التي تقام بالبرازيل خلال الفترة من 10 - 15 ديسمبر المقبل.
وأسفرت قرعة بطولة العالم للأندية التي أقيمت اليوم عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرچان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي.
ويشارك رجال طائرة الأهلي بصفته بطلا لأفريقيا، بعد التتويج باللقب القاري في شهر أبريل الماضي للمرة الـ16 في تاريخ النادي.
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