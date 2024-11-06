شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حوافز تعزز فرص الزمالك لاستعادة الأمجاد محليا هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 06 نوفمبر 2024 10:16 م
يشهد نادى الزمالك عددا من الحوافز التى تقف بجانب الفريق الأبيض فى انطلاق الموسم الجديد على صعيد مسابقة الدورى الممتاز الذى يسعى الفريق الأبيض إلى استعادة أمجاده فيها.
ويمتلك الزمالك حوافز فى الموسم الجديد كالتالى:عودة فتوح وانتهاء أزمة ثلاثى أحداث السوبر
وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة ودونجا وشلبي لاعبا الفريق تعرضوا لأزمة خلال مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري.حصد أول ثلاث نقاط فى مشوار استعادة اللقب
استطاع نادى الزمالك حصد أول 3 نقاط فى مشوار مسابقة الدورى هذا الموسم بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 3-2، مما يعطى اللاعبين دفعة معنوية فى بداية المنافسة.حصد السوبر الأفريقى
حصد الفريق بلقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى فى النسخة التى أقيمت مؤخرا بالرياض سيعطى اللاعبين والجهاز الفنى دفعة معنوية قوية.الثقة فى جوميز
فيما أن حالة الثقة التى نجح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأبيض فى وصولها للجماهير ستكون عاملا محفزا للاعبين خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل بناء كيمياء قوية مع اللاعبين.
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