شكرا لقرائتكم خبر عن 3 حوافز تعزز فرص الزمالك لاستعادة الأمجاد محليا هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

يشهد نادى الزمالك عددا من الحوافز التى تقف بجانب الفريق الأبيض فى انطلاق الموسم الجديد على صعيد مسابقة الدورى الممتاز الذى يسعى الفريق الأبيض إلى استعادة أمجاده فيها.

ويمتلك الزمالك حوافز فى الموسم الجديد كالتالى:

استعاد الزمالك خدمات لاعبه أحمد فتوح بعد أزمته الأخيرة ليشارك فى افتتاحية الدورى أمام البنك الأهلى فى أول جولات الدورى الجمعة الماضية، كما وصل ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، وعماد نبيل دونجا، ومصطفى شلبي لاعبا الفريق، إلى القاهرة بعد انتهاء أزمتهم الأخيرة بالإمارات.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة ودونجا وشلبي لاعبا الفريق تعرضوا لأزمة خلال مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري.

استطاع نادى الزمالك حصد أول 3 نقاط فى مشوار مسابقة الدورى هذا الموسم بالفوز على البنك الأهلى بنتيجة 3-2، مما يعطى اللاعبين دفعة معنوية فى بداية المنافسة.

حصد الفريق بلقب السوبر الأفريقى على حساب الأهلى فى النسخة التى أقيمت مؤخرا بالرياض سيعطى اللاعبين والجهاز الفنى دفعة معنوية قوية.

فيما أن حالة الثقة التى نجح البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأبيض فى وصولها للجماهير ستكون عاملا محفزا للاعبين خلال الفترة المقبلة، خاصة فى ظل بناء كيمياء قوية مع اللاعبين.