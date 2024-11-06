شكرا لقرائتكم خبر عن كايل فيناليس ينتظم فى التدريبات الجماعية لسلة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انتظم المحترف البورتوريكي كايل فيناليس لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الأربعاء، على صالة محمد حسن حلمي بالقلعة البيضاء.

وجاء التعاقد مع كايل فيناليس بعد دراسة العديد من السير الذاتية، وذلك بالتنسيق بين وائل بدر المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، وطارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بالقلعة البيضاء.

ويأتي التعاقد مع كايل فيناليس، في إطار خطة مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، التي تهدف إلى تدعيم كافة الألعاب الجماعية والفردية بعناصر مميزة، والحفاظ على أبرز النجوم لحصد المزيد من الألقاب في الفترة القادمة.

