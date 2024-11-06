شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد إيبا يقترب من هجوم مودرن سبورت أمام بتروجت بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب الكاميرونى أرنولد إيبا، مهاجم فريق مودرن سبورت، من قيادة هجوم الفريق في مواجهة غدا أمام بتروجت، ضمن مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويأتي قرار طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت عقب تألق اللاعب في التدريبات بشكل قوى ودعم هجوم الفريق في مواجهة بتروجت.

ويلاقى فريق مودرن سبورت نظيره بتروجت ضمن الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، حيث مقررا لها يوم الجمعة المقبل على استاد بتروسبورت فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وكان فريق مودرن سبورت قد تعادل سلبيا مع إنبى فى المباراة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى جمعتهما على استاد السلام.