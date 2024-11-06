شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حرب مديرا إداريا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، تعيين محمود حرب مديرا إداريا لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2010"، والذى يقوده وائل رياض شيتوس.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد وائل رياض بتشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر "مواليد 2010". وحرص وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010، على حضور عدد من مباريات دورى الجمهورية مواليد 2010، في الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار خطة وائل رياض لمتابعة جميع اللاعبين فى هذه المرحلة السنية، لاختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.