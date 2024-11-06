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محمود حرب مديرا إداريا لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010

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القاهرة - سامية سيد - محمد مراد - حسن السعدني

الأربعاء، 06 نوفمبر 2024 09:56 م

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، تعيين محمود حرب مديرا إداريا لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2010"، والذى يقوده وائل رياض شيتوس.

وكلف مجلس إدارة الاتحاد وائل رياض بتشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر "مواليد 2010". وحرص وائل رياض المدير الفنى لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2010، على حضور عدد من مباريات دورى الجمهورية مواليد 2010، في الأيام الأخيرة.

يأتي ذلك في إطار خطة وائل رياض لمتابعة جميع اللاعبين فى هذه المرحلة السنية، لاختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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