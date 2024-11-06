شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يقترب من القيادة الفنية لطنطا خلفا لمحمد حليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب خالد عيد المدير الفني الأسبق لغزل المحلة من تولي القيادة الفنية لطنطا خلفا لمحمد حليم الذى رحل بسبب سوء النتائج بعد خسارة الفريق الجولة الماضية أمام السكة الحديد بهدف مقابل للاشئ فى الجولة الخامسة من دورى المحترفين .

ويحتل طنطا المركز قبل الأخير برصيد نقطة من تعادل وحيد أمام لافيينا فى الجولة الثالثة للمسابقة ، ولم يحرز أبناء السيد البدوى سوى هدف وحيد .

ومن المقرر أن يتم الاستقرار على الجهاز الفني الجديد لطنطا خلال الساعات المقبلة من أجل أن يخوض مدرب المحلة السابق تدريبات طنطا غدا .

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا لمواجهة كهرباء الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري المحترفين القسم الثاني أ و المقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم على ملعب نادي طنطا.