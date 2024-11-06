شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوجه الشكر للجنة الحكام غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن اتحاد الكرة سيوجه الشكر للجنة الحكام برئاسة محمد فاروق، في اجتماعه الطارئ غدا الخميس، والذى تتصدر أزمة التحكيم قائمة الملفات المنوط به ماقشتها.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعا عاصفا غدا الخميس، في مقر الاتحاد، لمناقشة عدد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها ملف التحكيم الذى يواجه انتقادات كبيرة في بداية هذا الموسم.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن مجلس إدارة النادي يدرس تصعيد الموقف ضد اتحاد الكرة بشأن منظومة التحكيم بعد التسريبات الأخيرة من غرفة الــ VAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي أكدت على أن الأمور تسير وفق الأهواء الشخصية بعيدًا عن أي معايير للعدالة.

وأضاف المصدر أن الأهلي لن يكتفي بمطالبته بإسناد لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، بل سيطالب الإتحاد أيضًا بتحديد موقفه من التسريبات التي كشف عنها إحدى البرامج التليفزيونية، وكذا إقالة لجنة الحكام، وأن يكون لأي نادٍ الحق في سماع حوارات غرفة الــ VAR في المواقف الجدلية والتي تؤثر على نتائج المباريات.

وأرسل الأهلي خطابًا السبت الماضي للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يمتلك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة وأكد الأهلي ، أن الأمر نفسه الذي تم مناقشته فى الاجتماع الذي جرى مع الأندية فى 18 سبتمبر الماضي.

كما طالب الأهلي أيضًا بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة.

وأشار في ذات الخطاب إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم.