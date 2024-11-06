شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمباراة زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة فريق زد في الدوري الممتاز.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي، لشرح بعض التفاصيل الفنية في التحضير لمباراة الغد.

وقاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين مع بداية المران، استمر لمدة 30 دقيقة، قبل أن ينخرط اللاعبون في أداء التدريبات الفنية.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف في تدريبات بدنية وفنية منفردة. واختتم المدير الفني مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق زد في الثامنة من مساء غد الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.