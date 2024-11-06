موعد مباراة الزمالك وسموحة فى دورى nile والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز لمواجهة سموحة، فى إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

يلتقى فريق الزمالك فى الخامسة مساء الجمعة المقبل، مع فريق سموحة على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى المصرى.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك سموحة

تذاع مباراة الزمالك وسموحة فى الجولة الثانية للدورى المصرى، على قناة أون تايم سبورتس، مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُلعب بطولة الدورى من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدورى الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة فى توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.