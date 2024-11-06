شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يحفز اللاعبين قبل مواجهة الجونة في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها مساء السبت المقبل على ستاد السويس الجديد.

وشهد المران حضور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق والذي نقل إلى الجميع تحيات مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي مطالبا اللاعبين بمواصلة بذل الجهد والعرق خلال الفترة المقبلة.

وكان الفريق الأول للكرة بالنادي المصري فاز في الجولة الأولى بالدوري على طلائع الجيش بثنائية نظيفة، كما فاز على نظيره فريق الأميرية - أحد أندية الدرجة الثانية بالقاهرة - بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر الخميس الماضي، على ستاد الكلية الحربية وذلك في إطار استعدادات المصري لمباراته أمام فريق الجونة.

وشارك أحمد القرموطي لاعب النادي المصري في مران الفريق البورسعيدي الذي أقيم بمعسكره باستاد الكلية الحربية، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الطلائع بالجولة الماضية.