شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد وديتى فراعنة اليد أمام اليابان استعدادا لبطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

يستعد منتخب كرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور لمواجهة نظيره اليابانى فى وديتين غدا الخميس والسبت بصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، استعدادا لبطولة العالم القادمة 2025.

ومن المقرر أن تقام الودية الأولى غدا الخميس فى الثامنة مساء على أن تقام الثانية السبت القادم على نفس الصالة 4 عصرا.

أعلن الإسبانى خوان كارلوس باستور المدير الفنى لمنتخب اليد قائمة منتخب الفراعنة استعدادا لوديتي اليابان يومى 7,9 نوفمبر الجارى استعدادا لبطولة العالم.

وضمت القائمة كلا من: محمد على و عبد الرحمن حميد و محمد عصام الطيار و يحيى خالد و محسن رمضان و مهاب سعيد و محمد لاشين و محمد سند و أكرم يسرى وعماد محمد أوكا و أحمد هشام دودو وعلى زين وعبد الرحمن فيصل ومحمد مجدى وسيف الدرع وأحمد خيرى وسيف هانى وأحمد سامح وعمر شريف وأحمد عادل ومحمد طارق وأحمد تعبان وخالد وليد وأحمد هشام سيسة ومازن رضا و بلال ابراهيم .

أسفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد 2025 المقبلة بالدنمارك وكرواتيا والنرويج عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة بجانب منتخبات كلا من ، كرواتيا والأرجنتين و البحرين .