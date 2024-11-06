شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد مصروفات تحكيم مباريات الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا جديدًا يحدد مصروفات التحكيم الخاصة بمباريات الكرة النسائية لمختلف الفئات العمرية (2006، 2008، 2009، 2011) للموسم الرياضي 2025/2024.

ووفقًا للقرار، فإن الأندية ستقوم بتحمل تكاليف تحكيم المباريات، حيث سيتم دفع مبالغ محددة للحكام قبل بداية كل مباراة، وتختلف قيمة هذه المبالغ باختلاف الفئة العمرية للمسابقة.

أبرز النقاط في القرار:

مواليد 2006، 2008، 2009: سيتم دفع مبلغ 6000 جنيه مصري لحكم الساحة و500 جنيه مصري لكل حكم مساعد، مع خصم 10% ضريبة.

مواليد 2011: سيتم دفع مبلغ 300 جنيه مصري لكل من الحكم الأول والحكم الثاني.

يهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية التحكيم في مسابقات الكرة النسائية وضمان سير المباريات بسلاسة وكفاءة.