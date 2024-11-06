شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يهزم إيسترن كومبانى وديا استعدادا لبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر فريق إيسترن كومبانى أمام المقاولون العرب بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة البلاستيك في القسم الثانى ب.

ويسعى طارق يحيى المدير الفني لإيسترن كومبانى لتجهيز اللاعبين من أجل إعادة الفريق لسكة الانتصارات بعد التعادل مع مصر للتأمين والإنتاج الحربى في آخر مباراتين.

ويأمل طارق يحيى في قيادة إيسترن كومبانى للصعود لدورى المحترفين في الموسم المقبل، بعد هبوط الفريق في الموسم قبل الماضى.



على الجانب الآخر، يواصل فريق المقاولون العرب استعداداته لمواجهة بلدية المحلة في الجولة السادسة من دورى المحترفين المقرر لها الاثنين المقبل.

ويسعى محمد مكى لإعادة الفريق مجددا لسكة الانتصارات بعدما تلقى أول هزيمة له هذا الموسم أمام بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية.