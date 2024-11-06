شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة أبو جريشة ولاعبي الإسماعيلي قبل انطلاق المران والان مع تفاصيل الخبر

عقد علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلى، جلسة مع لاعبي فريق الكرة الأول بالنادي قبل انطلاق المران المسائي اليوم، الأربعاء، استعدادا لمواجهة سيراميكا فى الدورى.

وأشاد علي بأداء اللاعبين في مباراة غزل المحلة، التي أقيمت السبت الماضي، على استاد الإسماعيلية، في انطلاقة مسابقة الدوري الممتاز، وطالبهم بضرورة استكمال هذا الأداء خلال المباريات المقبلة.

وشدد رئيس قطاع الكرة بالنادي، على أن ظاهرة إهدار الفرص التي ظهر عليها اللاعبين في مباراة غزل المحلة، غير مقلقة خاصة أن الفريق هدد مرمى الخصم كثيرا، مما يعني أنه كان أكثر شراسة، موضحا أن تلك الظاهرة ستنتهي بمزيد من التركيز في إنهاء الهجمات.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا يوم السبت المقبل، على استاد المقاولون العرب في الجولة الثانية بمسابقة الدوري الممتاز.