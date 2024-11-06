شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر رد نداى على تقسيط المستحقات تجنبا لإيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مسئولو نادى الزمالك رد إبراهيما نداى لاعب الفريق السابق، على العرض الذى تقدم به مسئولو الأبيض ، لجدولة مستحقات اللاعب المتأخرة، والتي تبلغ 750 ألف دولار، تجنبا لإيقاف القيد .

وكان نداى تقدم بشكوى ضد الزمالك لدى الفيفا، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وطلب في الشكوى الحصول على مليون ونصف مليون دولار قيمة مستحقاته المتأخرة، بإلإضافة إلى تعويض إضافي؛ بسبب إخلال الزمالك ببنود التعاقد.

وكان الزمالك قد عرض علي نداى الذى انتهى عقده مع النادى، جدول مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك والتى تصل إلى 750 الف دولار، وذلك قبل تقديم شكوى من اللاعب ضد النادى فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، إلا أن اللاعب رفض وقتها.

وشهدت الساعات الماضية تقدم الزمالك بعرض جديد الى اللاعب ومحاميه بتقسيط المبلغ وجدولته، مع فرض غرامات حال التأخر أو التخلف عن السداد في الأوقات التي يتم الاتفاق عليها.

ومن المنتظر وصول رد من اللاعب ومحاميه على عرض الزمالك ، حتى يتم تسوية المستحقات و إنهاء الأزمة، تجنبا لتعرض الزمالك لإيقاف قيد جديد، بعد إيقاف القيد الذى تعرض له خلال الساعات الماضية بسبب مستحقات مد ربه الأسبق باتشيكو.