شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طائرة الزمالك: حضور الجماهير للمباريات يزيد حماس اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أبدى البرازيلي كارلوس شوانكي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، سعادته بفوز الأبيض على هليوبوليس بنتيجة 3 - 2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء، ببطولة الدوري العام.

وقال المدير الفني في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك :" الفريق في مرحلة إحلال وتجديد بالتعاقد مع جهاز فني جديد ولاعبين جدد، ونحتاج لمزيد من الوقت للتأقلم وزيادة حالة الانسجام بين اللاعبين".

وأضاف: "الفرق المصرية مجهولة بالنسبة لي، وأحاول تكوين أكبر قدر من المعلومات عنها خلال الأدوار التمهيدية، مما يساهم في ظهور الفريق بمستويات أفضل خلال الفترة المقبلة".

وواصل:" أثق في قدرات وإمكانيات اللاعبين للظهور بمستوى أفضل خلال اللقاءات المقبلة في بطولة الدوري، وسعيد بتحقيق الانتصار في أول مباراتين أمام بتروجت وهليوبوليس".

وأكمل:" الروسي ديميتري لاعب رائع، يمتلك إمكانيات فنية وبدنية عالية، وهو قادم من دوري قوي، وتألقه مع الزمالك أمر طبيعي في ظل الخبرات التي يمتلكها".

واختتم: "خوض اللقاء القادم على ملعبنا سيمنحنا أفضلية كبيرة، ووجود الجماهير سيزيد من حماس اللاعبين ويجعلهم يقدمون أفضل أداء لهم".